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Меру Полтави Мамаю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей про розміщення ЗСУ - СБУ
14:12 29.12.2022 |
Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю щодо поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
Це підтвердила пресслужба СБУ.
За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.
Стаття передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
Раніше місцеве видання Коло.News повідомляло, що йдеться про ситуацію, коли міський голова на брифінгу озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування.
Олександр Мамай є мером Полтави з 2010 року. На посаді він неодноразово втрапляв в скандали, конфліктував з містянами, місцевими суддями та депутатами.
Він робив неоднозначні політичні заяви, наприклад, критикував декомунізацію.
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