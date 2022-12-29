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Масований удар по Україні: в Генштабі озвучили кількість випущених ракет
12:55 29.12.2022 |
Під час чергового масованого удару Росія запустила по території України більше 69 ракет. Наша ППО знищила 54 одиниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"З сьомої ранку противник здійснив удар по території України під час якого здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400 по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури східних, центральних, західних та південних регіонів нашої країни" , - заявив Громов.
За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, під час удару ворожа країна запустила більше 69 ракет. Водночас протиповітряна оборона знищила 54 з них.
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