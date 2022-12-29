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Повну заборону УПЦ Московського патріархату підтримують більшість українців
11:20 29.12.2022 |
У грудні 2022 року 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
За даними опитування, ще 24% виступають за дещо м'якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.
Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 1010 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
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