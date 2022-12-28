Нові HIMARS України отримають 18 комплектів IFATDS

США закуплять для України комплекти експортної автоматизованої системи управління вогнем артилерії IFATDS.

Як пише Мілітарний, контракт розміщено на порталі державних закупівель уряду США.

Ці комплекти International Field Artillery Tactical Data System (для США позначення - AFATDS) призначені для ракетних комплексів М142 HIMARS.

За контрактом США придбають 18 таких комплектів для американських реактивних систем України.

Імовірно, вони мають бути встановлені на 18 нових реактивних системах М142, які мають бути виготовлені для України у рамках програми USAI.

IFATDS/AFATDS призначена для інтеграції та використання інформації із різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки.

Це мережа комп'ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Дані передають від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку.

Функції включають автоматичну обробку запитів на вогонь із використанням налаштованого управління, створення кількох тактичних рішень для вогню, децентралізоване прийняття рішень, моніторинг виконання місії та інше.

Системи IFATDS також планують поставити Китайській Республіці (Тайвань) та Латвії.

Для Риги можуть замовити 55 комплектів International Field Artillery Tactical Data System.

айвань матиме 16 комплектів IFATDS і ця інформація свідчить про те, що у США запланований додатковий контракт на постачання HIMARS острівній державі.

Нагадаємо, у вересні Пентагон анонсував передачу Україні 18 реактивних систем М142 HIMARS. Це установки вже нового виробництва, а не озброєння із запасів армії Сполучених Штатів.