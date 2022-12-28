Фінансові новини
- |
- 28.12.22
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Нові HIMARS України отримають 18 комплектів IFATDS
17:46 28.12.2022 |
США закуплять для України комплекти експортної автоматизованої системи управління вогнем артилерії IFATDS.
Як пише Мілітарний, контракт розміщено на порталі державних закупівель уряду США.
Ці комплекти International Field Artillery Tactical Data System (для США позначення - AFATDS) призначені для ракетних комплексів М142 HIMARS.
За контрактом США придбають 18 таких комплектів для американських реактивних систем України.
Імовірно, вони мають бути встановлені на 18 нових реактивних системах М142, які мають бути виготовлені для України у рамках програми USAI.
IFATDS/AFATDS призначена для інтеграції та використання інформації із різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки.
Це мережа комп'ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Дані передають від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку.
Функції включають автоматичну обробку запитів на вогонь із використанням налаштованого управління, створення кількох тактичних рішень для вогню, децентралізоване прийняття рішень, моніторинг виконання місії та інше.
Системи IFATDS також планують поставити Китайській Республіці (Тайвань) та Латвії.
Для Риги можуть замовити 55 комплектів International Field Artillery Tactical Data System.
айвань матиме 16 комплектів IFATDS і ця інформація свідчить про те, що у США запланований додатковий контракт на постачання HIMARS острівній державі.
Нагадаємо, у вересні Пентагон анонсував передачу Україні 18 реактивних систем М142 HIMARS. Це установки вже нового виробництва, а не озброєння із запасів армії Сполучених Штатів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
|Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нові HIMARS України отримають 18 комплектів IFATDS
|Жеваго затримали у Куршевелі - ДБР
|Нардепи пропонують урегулювати питання інформзабезпечення виборів
|Правові наслідки застосування закону «Про свободу совісті та релігійні організації» не в компетенції КС - судді
|Голову КС обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів - Головатий
|Майже 90% українців не хочуть відновлення СРСР, - опитування
Бізнес
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років