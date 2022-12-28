Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нові HIMARS України отримають 18 комплектів IFATDS

Нові HIMARS України отримають 18 комплектів IFATDS

 

США закуплять для України комплекти експортної автоматизованої системи управління вогнем артилерії IFATDS.

Як пише Мілітарний, контракт розміщено на порталі державних закупівель уряду США.

Ці комплекти International Field Artillery Tactical Data System (для США позначення - AFATDS) призначені для ракетних комплексів М142 HIMARS.

За контрактом США придбають 18 таких комплектів для американських реактивних систем України.

Імовірно, вони мають бути встановлені на 18 нових реактивних системах М142, які мають бути виготовлені для України у рамках програми USAI.

IFATDS/AFATDS призначена для інтеграції та використання інформації із різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки.

Це мережа комп'ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Дані передають від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку.

Функції включають автоматичну обробку запитів на вогонь із використанням налаштованого управління, створення кількох тактичних рішень для вогню, децентралізоване прийняття рішень, моніторинг виконання місії та інше.

Системи IFATDS також планують поставити Китайській Республіці (Тайвань) та Латвії.

Для Риги можуть замовити 55 комплектів International Field Artillery Tactical Data System.

айвань матиме 16 комплектів IFATDS і ця інформація свідчить про те, що у США запланований додатковий контракт на постачання HIMARS острівній державі.

Нагадаємо, у вересні Пентагон анонсував передачу Україні 18 реактивних систем М142 HIMARS. Це установки вже нового виробництва, а не озброєння із запасів армії Сполучених Штатів.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9437
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8379  0,21 0,51 40,6728  0,07 0,17
EUR 41,5852  0,13 0,32 42,7417  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес