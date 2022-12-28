Жеваго затримали у Куршевелі - ДБР

На запит української сторони на гірськолижному курорті у французьких Альпах затримали українського бізнесмена і колишнього депутата Костянтина Жеваго, повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"На запит слідчих ДБР вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень до ДБР, і зараз готуються документи на екстрадицію", - розповіла в середу в ефірі українського телемарафону радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'яна.

Костянтин Жеваго, за даними "Форбс", зараз є одним з найвідоміших бізнесменів України, який входить до п'ятірки найзаможніших українців.

Згодом у ДБР надали подробиці ситуації.

"На виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного... слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн", - повідомили в ДБР.

Протягом кількох місяців тривала взаємодія з правоохоронцями Франції.

"На підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали Жеваго", - йдеться у заяві.

28 грудня заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

У ДБР нагадали, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго повідомили про підозру у вчиненні розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси і кредит".

На його майно, кажуть в ДБР, наклали арешт. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств і 26 об'єктів нерухомості.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Хто такий Жеваго

Бізнесмен Костянтин Жеваго є засновником Ferrexpo AG. Ще у 2021 році видання Forbes Україна ставило його на третю сходинку в рейтингу найбагатших українців.

Його статки оцінили у $2,4 мільярда доларів, причому $1,4 млрд з них припадає саме на Ferrexpo.

Жеваго був депутатом України шістьох скликань, проте у 2019 році програв округ на Полтавщині кандидату від "Слуги народу".

У часи свого депутатства Жеваго часто потрапляв у рейтинги найбільших "прогульників" парламентських засідань і зізнавався, що більшість часу проводить в Лондоні.

Підприємець також був бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит", який у 2015 році визнали неплатоспроможним.

У 2019-му, коли Жеваго вже не був депутатом, правоохоронці оголосили йому про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень через цей банк та відмиванні коштів.

Незабаром після цього його оголосили в розшук - через "систематичну неявку в органи досудового розслідування".

Тоді правоохоронці припускали, що він виїхав з України. ЗМІ писали, що бізнесмен перебуває в одній з країн ЄС.

Раніше він значну частину часу проводив у Лондоні та збирався купити там нерухомість.

Згодом Жеваго склав з себе повноваження гендиректора Ferrexpo. Але залишився її мажоритарним власником і членом ради директорів.

Усі звинувачення на свою адресу він заперечував.

Син Костянтина Жеваго Іван є формальним власником опозиційного до влади телеканалу "Еспресо". Цей канал вимкнули з ефіру цифрового мовлення після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Також Жеваго є почесним президентом футбольного клубу "Ворскла" (Полтава).

У березні 2020 року Володимир Зеленський попросив гендиректора Кременчуцького автомобільного заводу передати Жеваго, який був власником підприємства (завод націоналізували у 2022 році), аби він "вийшов на зв'язок".

"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ. З того, що ми зараз чуємо, це єдиний вихід", - сказав тоді президент.