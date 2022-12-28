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АНАЛІТИКА

Голову КС обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів - Головатий

11:42 28.12.2022 |

Політика

 

В. о. голови Конституційного Суду (КС) Сергій Головатий заявив, що голову суду буде обрано після заповнення всіх вакансій суддів КС.

"Ми наближаємося до Європейського Союзу, коли треба ухвалювати (рішення про обрання голови суду - ІФ-У) консенсусом", - сказав Головатий на брифінгу в середу в Києві, відповідаючи на запитання, коли судді зможуть обрати голову суду.

Він наголосив, що для результативного голосування щодо обрання голови суду необхідно 10 голосів суддів, наразі ж у КС 13 суддів замість 18, тому кожен голос має велике значення (кворум становить 12 суддів - ІФ-У).

"Ось у цьому і питання. Будемо чекати, коли суб'єкти призначення суддів заповнять вакансії, а у нас їх п'ять. Для обговорення кандидатури голови кожен голос важливий", - додав в. о. голови суду.

Він наголосив, що це об'єктивні умови, в яких перебуває суд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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