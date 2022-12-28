Фінансові новини
- |
- 28.12.22
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голову КС обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів - Головатий
11:42 28.12.2022 |
В. о. голови Конституційного Суду (КС) Сергій Головатий заявив, що голову суду буде обрано після заповнення всіх вакансій суддів КС.
"Ми наближаємося до Європейського Союзу, коли треба ухвалювати (рішення про обрання голови суду - ІФ-У) консенсусом", - сказав Головатий на брифінгу в середу в Києві, відповідаючи на запитання, коли судді зможуть обрати голову суду.
Він наголосив, що для результативного голосування щодо обрання голови суду необхідно 10 голосів суддів, наразі ж у КС 13 суддів замість 18, тому кожен голос має велике значення (кворум становить 12 суддів - ІФ-У).
"Ось у цьому і питання. Будемо чекати, коли суб'єкти призначення суддів заповнять вакансії, а у нас їх п'ять. Для обговорення кандидатури голови кожен голос важливий", - додав в. о. голови суду.
Він наголосив, що це об'єктивні умови, в яких перебуває суд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
|Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Жеваго затримали у Куршевелі - ДБР
|Нардепи пропонують урегулювати питання інформзабезпечення виборів
|Правові наслідки застосування закону «Про свободу совісті та релігійні організації» не в компетенції КС - судді
|Голову КС обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів - Головатий
|Майже 90% українців не хочуть відновлення СРСР, - опитування
|Мінкульт рекомендував не продовжувати оренду Києво-Печерської лаври для УПЦ МП
|Швеція виділила на підтримку оборони України ще $19 мільйонів
Бізнес
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років