Майже 90% українців не хочуть відновлення СРСР, - опитування

В Україні 87% громадян не прагнуть відновлення Радянського Союзу, натомість лише 3% хотіли б цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціологічне дослідження Центру Разумкова.

За інформацією соціологів, якщо в 2000 році лише трохи більше ніж половина (53%) респондентів однозначно відповідала, що не прагне відновлення Радянського Союзу, а у 2021 році частка таких становила вже 69%, то за даними останнього опитування, проведеного поточного року, таких респондентів уже 87%.

Повідомляється, що однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних (у 2000 р. таких було 19%, у 2021 р. - 10%), ще 11% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально" (у 2000 р. - 28,5%, у 2021 р. - 21%).

Зазначено, що частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, на півдні та сході країни (відповідно 72% та 81%) дещо нижча, ніж на заході (93%) та в центрі (89%), у всіх регіонах противники відновлення СРСР становлять переважну більшість.

У звіті також наголошується, що навіть серед представників найстаршої вікової групи, ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, становлять переважну більшість (74,5%), а серед тих, кому менш як 30 років, ця частка зростає до 95%.

Серед тих, хто в родині розмовляє російською мовою, ця частка становить 79%, серед тих, хто розмовляє українською - 90%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року у 112 населених пунктах України - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не велися бойові дії).

Було опитано 2021 респондент віком від 18 років. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

