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Швеція виділила на підтримку оборони України ще $19 мільйонів
17:01 27.12.2022 |
Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже $19,2 млн (200 млн шведських крон). Кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії та використані для зміцнення військового потенціалу України.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони України.
У листопаді Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакету оборонної допомоги у 3 млрд шведських крон ($287 млн). Це на 1 млрд більше, ніж сума всіх попередніх пакетів військової допомоги (близько 2 млрд крон).
Пакет військового обладнання включав систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів збройних сил, які необхідні для захисту України від російських ракет.
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