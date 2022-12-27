Швеція виділила на підтримку оборони України ще $19 мільйонів

Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже $19,2 млн (200 млн шведських крон). Кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії та використані для зміцнення військового потенціалу України.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони України.

У листопаді Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакету оборонної допомоги у 3 млрд шведських крон ($287 млн). Це на 1 млрд більше, ніж сума всіх попередніх пакетів військової допомоги (близько 2 млрд крон).

Пакет військового обладнання включав систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів збройних сил, які необхідні для захисту України від російських ракет.