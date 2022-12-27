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АНАЛІТИКА

НАБУ повідомило про підозру ще одному нардепу від «Слуги народу» через брехню у декларації

14:15 27.12.2022 |

Політика

 

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили чинному народному депутату України про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України ("Умисне декларування недостовірної інформації").

"Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років - з жовтня 2019 року. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн", - зазначається у повідомленні.

Крім того, слідство вказує, що нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48,8 тис.

У НАБУ додали, що розслідування цих фактів розпочато на підставі обґрунтованого висновку НАЗК. Водночас прізвище нардепа у повідомленні не вказано.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчука.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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