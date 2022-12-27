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АНАЛІТИКА

У США розглядають альтернативні варіанти статусу «держава-спонсор тероризму» для РФ - Маркарова

 

У Конгресі США розглядають можливість знайти нову категорію для статусу РФ, назвавши її "державою-агресором", "державою-терористом" або "державою-агресором, яка вчиняє терористичні акти проти цивільного населення", повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Як пояснила Маркарова в інтерв'ю "Супільному", є статус, який називається держава-спонсор тероризму, куди входять чотири країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран, і Україна досить тривалий час веде переговори з колегами та партнерами про те, що РФ необхідно додати до цього списку.

"Щоб, з одного боку, ми назвали РФ правильно, а з іншого - ввімкнулися якісь обмеження, що дають змогу ще більше обмежити Росію. Ми, звісно, розуміємо, що вона ж не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. РФ - сама терорист - країна, у якої регулярна армія, уряд, президент обраний, всі воєнні злочинці. Вони всі офіційно займаються агресією і тероризмом", - заявила посол.

Маркарова наголосила, що перше питання - те, "як ми назвемо РФ, і друге питання - що за цією назвою стоятиме".

Також вона зазначила, що один з альтернативних варіантів, який обговорювався, але який ще не ухвалений - це знайти окрему категорію для РФ і ухвалити новий закон у Конгресі, назвавши її державою-агресором, або державою-терористом, або державою-агресором, яка здійснює терористичні акти стосовно цивільного населення.

"Це наразі в активному обговоренні...Для нас це ключовий пріоритет на 2023 рік", - сказала посол.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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