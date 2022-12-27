Фінансові новини
- |
- 27.12.22
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США розглядають альтернативні варіанти статусу «держава-спонсор тероризму» для РФ - Маркарова
11:49 27.12.2022 |
У Конгресі США розглядають можливість знайти нову категорію для статусу РФ, назвавши її "державою-агресором", "державою-терористом" або "державою-агресором, яка вчиняє терористичні акти проти цивільного населення", повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
Як пояснила Маркарова в інтерв'ю "Супільному", є статус, який називається держава-спонсор тероризму, куди входять чотири країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран, і Україна досить тривалий час веде переговори з колегами та партнерами про те, що РФ необхідно додати до цього списку.
"Щоб, з одного боку, ми назвали РФ правильно, а з іншого - ввімкнулися якісь обмеження, що дають змогу ще більше обмежити Росію. Ми, звісно, розуміємо, що вона ж не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. РФ - сама терорист - країна, у якої регулярна армія, уряд, президент обраний, всі воєнні злочинці. Вони всі офіційно займаються агресією і тероризмом", - заявила посол.
Маркарова наголосила, що перше питання - те, "як ми назвемо РФ, і друге питання - що за цією назвою стоятиме".
Також вона зазначила, що один з альтернативних варіантів, який обговорювався, але який ще не ухвалений - це знайти окрему категорію для РФ і ухвалити новий закон у Конгресі, назвавши її державою-агресором, або державою-терористом, або державою-агресором, яка здійснює терористичні акти стосовно цивільного населення.
"Це наразі в активному обговоренні...Для нас це ключовий пріоритет на 2023 рік", - сказала посол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ повідомило про підозру ще одному нардепу від «Слуги народу» через брехню у декларації
|Статки найбагатших українських бізнесменів за час війни зменшились на $20 мільярдів, – Forbes
|У США розглядають альтернативні варіанти статусу «держава-спонсор тероризму» для РФ - Маркарова
|Потрібна згода всіх сторін: у генсека ООН відповіли на ідею посередництва між Україною та РФ
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ
Бізнес
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років
|Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
|Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро