Потрібна згода всіх сторін: у генсека ООН відповіли на ідею посередництва між Україною та РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш може стати посередником між Україною та Росією, якщо на це погодяться усі сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише у тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - сказала спікер генсека ООН Флоренція Сото Ніно-Мартінез.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд хоче провести мирний саміт в ООН до кінця лютого 2023 року. На ньому Україна збирається презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується. Кулеба зазначив, що головою саміту має стати саме Гутерріш.