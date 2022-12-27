Фінансові новини
- |
- 27.12.22
- |
- 11:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Потрібна згода всіх сторін: у генсека ООН відповіли на ідею посередництва між Україною та РФ
10:23 27.12.2022 |
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш може стати посередником між Україною та Росією, якщо на це погодяться усі сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише у тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - сказала спікер генсека ООН Флоренція Сото Ніно-Мартінез.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд хоче провести мирний саміт в ООН до кінця лютого 2023 року. На ньому Україна збирається презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується. Кулеба зазначив, що головою саміту має стати саме Гутерріш.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Потрібна згода всіх сторін: у генсека ООН відповіли на ідею посередництва між Україною та РФ
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ
|У Бундестазі закликають Шольца передати танки Києву
|Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН
|Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут
Бізнес
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років
|Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
|Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро