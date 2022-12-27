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Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут
22:18 26.12.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт привіз в артилерійську бригаду дрони, комплекти зимової форми, а також пічки-буржуйки та водонагрівач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Наші артилеристи знищують російських покидьків у промислових масштабах, а ми хочемо їм допомогти в такій добрій справі", - написав Порошенко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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