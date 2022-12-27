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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут

22:18 26.12.2022 |

Політика

Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут

 

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт привіз в артилерійську бригаду дрони, комплекти зимової форми, а також пічки-буржуйки та водонагрівач.

Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут

 

"Наші артилеристи знищують російських покидьків у промислових масштабах, а ми хочемо їм допомогти в такій добрій справі", - написав Порошенко.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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