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Індія закликає до негайного припинення бойових дій в Україні
21:03 26.12.2022 |
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 26 грудня, закликав до негайного припинення бойових дій, розв'язаних Росією на території України, та повернення до дипломатії, повідомляє сайт голови індійського уряду.
"Прем'єр-міністр також висловив підтримку Індією будь-яких мирних зусиль і запевнив у прихильності Індії продовжувати надавати гуманітарну допомогу постраждалому цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою Зеленський подякував Моді за гуманітарну допомогу та підтримку в рамках Організації Об'єднаних Націй, а також побажав "результативного" головування його країни у Великій двадцятці (G20) у 2023 році. "Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру й тепер розраховую на участь Індії в її реалізації", - написав президент у Twitter.
Індія стурбована продовольчою безпекою
За словами Моді, один з головних пріоритетів під час головування Індії у G20 - висловити занепокоєння країн, що розвиваються, щодо питань продовольчої та енергетичної безпеки.
Прем'єр також попросив українську владу сприяти продовженню навчання індійських студентів, які були змушені виїхати з України на початку 2022 року.
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