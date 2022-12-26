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Фінляндія надасть Україні військової техніки на 29 мільйонів євро
09:15 26.12.2022 |
Фінляндія поставить Україні 11 пакет військової техніки, вартістю 28,8 млн євро.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як зазначається, загальна вартість усіх надісланих в Україну пакетів військової техніки наразі становить 189,2 млн євро.
Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних Сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.
Так, у серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ.
У листопаді повідомлялося, що Фінляндія виділила рекордні 55 млн євро на військову допомогу Україні. Джерело: https://biz.censor.net/n3389072
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