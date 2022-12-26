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АНАЛІТИКА

Фінляндія надасть Україні військової техніки на 29 мільйонів євро

 

Фінляндія поставить Україні 11 пакет військової техніки, вартістю 28,8 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначається, загальна вартість усіх надісланих в Україну пакетів військової техніки наразі становить 189,2 млн євро.

Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних Сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.

Так, у серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ. 

У листопаді повідомлялося, що Фінляндія виділила рекордні 55 млн євро на військову допомогу Україні. Джерело: https://biz.censor.net/n3389072
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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