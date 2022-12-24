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Джильберт Честертон
Україна отримала 13-ту БРЕМ Bergepanzer 2
22:56 23.12.2022 |
Берлін передав Києву додаткову броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2.
Як повідомляє Мілітарний, також Україна отримала автомобіль швидкої допомоги, автомобілі прикордонної служби та вилкові навантажувачі.
Про це йдеться у списку, який оприлюднили на сайті уряду Німеччини
аніше Україна вже отримувала БРЕМ Bergepanzer 2 від Німеччини. Тепер ЗСУ мають 13 таких ремонтно-евакуаційних машин.
Крім того, нова поставка включає 13 автомобілів прикордонної служби (загалом вже відправлено 78 таких авто).
Крім цього, Німеччина передала ще одне авто швидкої допомоги (всього 35) і два вилкових навантажувачі (всього 4).
Також до передачі Києву Берлін готує змінні системи для навантажувачів вантажопідйомністю 15 тонн та обігрівачі для польових умов. Терміни передачі не уточнюються.
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