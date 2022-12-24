Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала 13-ту БРЕМ Bergepanzer 2

Україна отримала 13-ту БРЕМ Bergepanzer 2

 

Берлін передав Києву додаткову броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Як повідомляє Мілітарний, також Україна отримала автомобіль швидкої допомоги, автомобілі прикордонної служби та вилкові навантажувачі.

Про це йдеться у списку, який оприлюднили на сайті уряду Німеччини

аніше Україна вже отримувала БРЕМ Bergepanzer 2 від Німеччини. Тепер ЗСУ мають 13 таких ремонтно-евакуаційних машин.

Крім того, нова поставка включає 13 автомобілів прикордонної служби (загалом вже відправлено 78 таких авто).

Крім цього, Німеччина передала ще одне авто швидкої допомоги (всього 35) і два вилкових навантажувачі (всього 4).

Також до передачі Києву Берлін готує змінні системи для навантажувачів вантажопідйомністю 15 тонн та обігрівачі для польових умов. Терміни передачі не уточнюються.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8340
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6677  0,05 0,12 40,3919  0,02 0,04
EUR 41,3852  0,02 0,04 42,4616  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес