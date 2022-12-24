Україна отримала 13-ту БРЕМ Bergepanzer 2

Берлін передав Києву додаткову броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Як повідомляє Мілітарний, також Україна отримала автомобіль швидкої допомоги, автомобілі прикордонної служби та вилкові навантажувачі.

Про це йдеться у списку, який оприлюднили на сайті уряду Німеччини

аніше Україна вже отримувала БРЕМ Bergepanzer 2 від Німеччини. Тепер ЗСУ мають 13 таких ремонтно-евакуаційних машин.

Крім того, нова поставка включає 13 автомобілів прикордонної служби (загалом вже відправлено 78 таких авто).

Крім цього, Німеччина передала ще одне авто швидкої допомоги (всього 35) і два вилкових навантажувачі (всього 4).

Також до передачі Києву Берлін готує змінні системи для навантажувачів вантажопідйомністю 15 тонн та обігрівачі для польових умов. Терміни передачі не уточнюються.