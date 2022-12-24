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АНАЛІТИКА

Палата представників США схвалила бюджет із майже $45 млрд для України й союзників

 

Законопроєкт про витрати на суму 1,7 трильйона доларів, що фінансує федеральні агентства до вересня і надає більшу допомогу зруйнованій Україні, був затверджений Палатою представників у п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Законопроєкт був ухвалений 225 голосами "за" при 201 "проти". Тепер його передадуть на підпис президенту Джо Байдену для набуття чинності.

Ухвалення законопроєкту стало завершенням другого терміну перебування Ненсі Пелосі на посаді спікера Палати представників. Республіканці візьмуть контроль над Палатою представників у наступному році.

Законодавці надали Україні та союзникам по НАТО близько 45 мільярдів доларів, що більше, ніж просив навіть Байден, визнавши, що майбутні раунди фінансування не гарантовані з новою Палатою представників, очолюваною Республіканською партією.

У драматичній промові на спільному засіданні Конгресу в середу ввечері президент України Володимир Зеленський сказав законодавцям, що ця допомога - не благодійність, а інвестиція в глобальну безпеку і демократію.

Хоча допомога Україні в основному має двопартійну підтримку, деякі республіканці в Палаті представників критично ставляться до цих зусиль, стверджуючи, що ці гроші краще витратити на пріоритетні цілі в США.

Як повідомлялось, цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає майже $45 мільярдів витрат.

Ключові статті витрат передбачають до $14,5 мільярда на передання Україні майна з військових запасів рішенням президента, $9 мільярдів на закупівлю військової допомоги для України та $13,37 мільярдів фінансової підтримки.

Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.
Ключові теги: США
 

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