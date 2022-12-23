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АНАЛІТИКА

Україна відкриє в Африці торговельний дім і десять нових посольств – Зеленський

22:07 23.12.2022 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський анонсував перезавантаження відносин з країнами Африки. В межах цієї політики буде створено торговельний дім "Україна - Африка" і десять нових посольств, сказав президент під час виступу на Конференції послів України у п'ятницю.

"Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію торговельного дому "Україна - Африка" з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн Африканського континенту", - заявив президент.

За його словами, нові посольства і торговельні доми мають довести кількість представництв України в Африці до 30-ти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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