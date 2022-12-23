Хорватія виділить 3 мільйона євро на закупівлю розмінувальних машин для України

Хорватія виділить Державній службі з надзвичайних ситуацій України 3 млн євро на придбання спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України за результатами зустрічі заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян із надзвичайною та повноважною посолкою Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джаміч.

Окремо Акопян подякувала Хорватії за прихисток для українських громадян, котрі вимушено покинули територіюУкраїни.

"Ми знаємо, що Хорватія надала в час воєнної агресії Росії тимчасовий захист для 19 тис. громадян України", - зазначила Акопян.

Також Акопян наголосила, що наразі Україна потребує партнерської допомоги у посиленні стійкості до викликів, які готує війна у зимовий період в умовах посилених обстрілів росією об'єктів енергетичної інфраструктури.

Так, ішлося про можливості Хорватії щодо сприяння в укомплектуванні критично важливих на сьогодні "Пунктів незламності", розгортання додаткових локацій гуманітарної підтримки українців.