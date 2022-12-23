Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Хорватія виділить 3 мільйона євро на закупівлю розмінувальних машин для України
10:09 23.12.2022 |
Хорватія виділить Державній службі з надзвичайних ситуацій України 3 млн євро на придбання спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України за результатами зустрічі заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян із надзвичайною та повноважною посолкою Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джаміч.
Окремо Акопян подякувала Хорватії за прихисток для українських громадян, котрі вимушено покинули територіюУкраїни.
"Ми знаємо, що Хорватія надала в час воєнної агресії Росії тимчасовий захист для 19 тис. громадян України", - зазначила Акопян.
Також Акопян наголосила, що наразі Україна потребує партнерської допомоги у посиленні стійкості до викликів, які готує війна у зимовий період в умовах посилених обстрілів росією об'єктів енергетичної інфраструктури.
Так, ішлося про можливості Хорватії щодо сприяння в укомплектуванні критично важливих на сьогодні "Пунктів незламності", розгортання додаткових локацій гуманітарної підтримки українців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Хорватія виділить 3 мільйона євро на закупівлю розмінувальних машин для України
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
|МЗС Румунії не задоволене ухваленим Радою «євроінтеграційним» законом про нацменшини
|МЗС Німеччини: Берлін перевіряє можливості збільшити постачання озброєння Україні
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|НАБУ передало до суду справу нардепа Трухіна про спробу підкупу поліцейських
Бізнес
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону