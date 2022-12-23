Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МЗС Німеччини: Берлін перевіряє можливості збільшити постачання озброєння Україні
08:25 23.12.2022 |
Федеральний уряд Німеччини вивчає можливості збільшити постачання озброєння Україні для захисту від російських повітряних атак, і таким чином наслідувати приклад США, які обіцяли передати нашій країні зенітні комплекси ППО Patriot.
Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на RND.
"Під час поставки Patriot ми також знову подивимося, що ще ми можемо передати, тому що ми знаємо, що ці системи протиповітряної оборони рятують життя", - зазначила вона після зустрічі з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Берліні.
Так вона відреагувала на обіцянку США президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Вашингтона передати у рамках допомоги з озброєнням системи ППО Patriot. Бундесвер також має цю оборонну зброю і лише недавно запевнив Варшаву, що у Польщі буде розгорнуто три системи. Проте, представник уряду Штеффен Хебестрайт у середу дав зрозуміти, що для України більше немає доступних ЗРК.
Однак Німеччина вже поставила інші типи зенітної зброї, зокрема систему Iris-T, яка може захистити ціле місто від повітряних атак. Крім того, у розпорядження ЗСУ було передано 30 зенітних танків типу Gepard.
Наразі планується постачання ще трьох систем Iris-T та ще семи "Гепардів".
Зазначається також, що загалом Німеччина підтримала Україну зброєю та військовою технікою на суму понад 2 мільярди євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Хорватія виділить 3 мільйона євро на закупівлю розмінувальних машин для України
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
|МЗС Румунії не задоволене ухваленим Радою «євроінтеграційним» законом про нацменшини
|МЗС Німеччини: Берлін перевіряє можливості збільшити постачання озброєння Україні
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|НАБУ передало до суду справу нардепа Трухіна про спробу підкупу поліцейських
Бізнес
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону