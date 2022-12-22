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АНАЛІТИКА

НАБУ передало до суду справу нардепа Трухіна про спробу підкупу поліцейських

17:29 22.12.2022 |

Політика

 

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України у підкупі поліцейських.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди") КК України.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

"Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч. І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сам по собі факт такої пропозиції незалежно від запропонованої суми є караним корупційним злочином", - зазначається у повідомленні.

НАБУ не уточнює прізвища депутата, однак обставити справи вказують, що йдеться про нардепа Олександра Трухіна, який обирався до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, наприкінці вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Трухіну запобіжний захід у справі про спробу підкупу поліцейських у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн. Водночас на депутата було покладено ряд процесуальних обов'язків, у тому числі утримуватись від спілкування з міністром внутрішніх справ, керівниками Національної поліції, свідками у справі та рядом інших осіб. Водночас не повідомляється про вимогу здати паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2021 року журналісти оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропозиції правоохоронцям хабара у розмірі "150 тисяч" за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими. Водночас вини самого Трухіна у ДТП суд встановити не зміг, оскільки поліція передала до суду протокол саме на супутника Трухіна.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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