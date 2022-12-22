Німецька опозиція після рішення США вимагає у Берліна Patriot для України

Після оголошення США про постачання Україні ЗРК Patriot генеральний секретар опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) закликав уряд Німеччини також надати Києву подібні системи озброєння.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За словами Мартіна Губера, хід війни показав, що Україні найкраще допомогти зброєю, "щоб вона могла протистояти російській агресії". Тому уряд Німеччини має ще більше підтримати Україну постачанням зброї, "зокрема ракетами Patriot", сказав він в ефірі ранкової програми на RTL та NTV.

Губер також закликав поставити Україні бойові танки Leopard.

Між тим, голова комітету з оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з правлячої Вільної демократичної партії у газеті "Rheinische Post" запропонувала свого роду розподіл ролей зі США в плані військової підтримки.

"США постачають ракети Patriot, і ми повинні терміново зробити крок, щоб разом з європейцями поставити Україні Leopard 2 та БМП Marder із наших запасів", - сказала політик.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що рішення президента США Джо Байдена про передачу Україні ЗРК Patriot є прецедентним і відчиняє двері для аналогічних кроків союзників.

Нагадаємо, після того, як внаслідок російського обстрілу України на території Польщі упала ракета та убила двох людей, Німеччина запропонувала розмістити свої системи Patriot у Польщі.

Варшава у відповідь заявила, що ці системи було б ефективніше розмістити в Україні, але у підсумку Берлін не підтримав цю ідею.