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АНАЛІТИКА

Макрон поки вважає малоймовірним вступ України до НАТО - через Москву

 

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що вважає малоймовірним вступ України до НАТО як варіант безпекових гарантій для неї.

Як повідомляє Le Figaro/AFP, пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Макрон зазначив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни, але таких гарантій потребує і Росія. 

На його думку, вступ України до НАТО Кремль за будь-яких обставин розглядатиме як конфронтацію. "З цією Росією таке важко уявити... Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш ймовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії", - сказав Еммануель Макрон.

"Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів... І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина", - додав Макрон, ймовірно, посилаючись на посередницькі зусилля Ердогана. 

В інтерв'ю він заявив також, що Європі варто зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО. 

Нагадаємо, давнішу заяву Макрона про те, що Росії потрібно надати гарантії безпеки, розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. Група країн зі східного флангу Євросоюзу навіть офіційно висловила несхвалення цих заяв. 

Макрон після критики заявив, що його словам надали перебільшене значення.

Ключові теги: Франція
 

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