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Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. Запрошено Зеленського
12:54 22.12.2022 |
Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року в Брюсселі.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер у Брюсселі повідомив речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс.
"Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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