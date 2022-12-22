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АНАЛІТИКА

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. Запрошено Зеленського

 

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року в Брюсселі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер у Брюсселі повідомив речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс.

"Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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