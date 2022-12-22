Ексголову комітету Ради, службових осіб СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному заволодінні правом вимоги банку на більш ніж 128 млн грн вісьмом особам, зокрема ексголові комітету Верховної Ради, службовим особам СБУ, АРМА та державних підприємств, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"21 грудня 2022 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру вісьмом особам, серед яких голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, посадова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи на більш як 128 млн грн", - йдеться в повідомленні САП на сторінці у фейсбуці.

За інформацією прокуратури, дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

У САП пояснюють, що, за версією слідства, у 2019 році голова комітету ВР VIII скликання, як фактичний власник низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва.

"Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (у тому числі і народного обранця). Щоб уникнути іпотечних зобов'язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість, народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (нині особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "СЕТАМ", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство", - уточнюють у прокуратурі.

У повідомленні наголошується, що зловмисники використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду, завдяки чому домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

"Висновки експертиз підтверджують, що реалізація цієї злочинної схеми завдала банківській установі шкоди на більш як 112 млн грн - саме така сума становить різницю між реальною вартістю та тією, яку сплатили зловмисники", - резюмують у САП.

У повідомленні прокуратури не зазначено імен підозрюваних. Як повідомило агентству джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).