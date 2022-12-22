Фінансові новини
- |
- 22.12.22
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги
08:38 22.12.2022 |
Уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон для закупівлі зброї та обладнання для України, повідомила пресслужба данського міністерства оборони.
"Боротьба України за свободу - це також наша та європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями у данському парламенті вирішили пожертвувати додатково 300 мільйонів данських крон в Україну", - заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.
Він наголосив, що данський уряд і надалі продовжуватиме надавати підтримку українцям, зокрема, гуманітарну, фінансову та військову.
За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже 2000 танків та іншої техніки: Байден розповів про вклад союзників у перемогу України
|Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців – Пентагон
|Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
|Зеленський і Байден зустрілися у Вашингтоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ексголову комітету Ради, службових осіб СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн
|Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги
|«Світло нашої віри не згасне». Ще Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
|Байден пожартував у відповідь на питання, чи дадуть США Україні ATACMS
|Неузгоджене постачання зброї Україні може розколоти НАТО і ЄС – Байден
|Майже 2000 танків та іншої техніки: Байден розповів про вклад союзників у перемогу України
|Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців – Пентагон
Бізнес
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону
|Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter
|Співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд визнав себе винним
|У США досягли прориву в створенні термоядерних реакторів. Що це значить