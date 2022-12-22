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АНАЛІТИКА

Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги

 

Уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон для закупівлі зброї та обладнання для України, повідомила пресслужба данського міністерства оборони.

"Боротьба України за свободу - це також наша та європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями у данському парламенті вирішили пожертвувати додатково 300 мільйонів данських крон в Україну", - заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він наголосив, що данський уряд і надалі продовжуватиме надавати підтримку українцям, зокрема, гуманітарну, фінансову та військову.

За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Данія
 

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