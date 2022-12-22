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АНАЛІТИКА

Байден пожартував у відповідь на питання, чи дадуть США Україні ATACMS

 

Президент США Джо Байден на пресконференції з Володимиром Зеленським жартома відповів на питання, чи не варто Вашингтону дати Києву всю зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На питання журналістки, чи не варто США задовольнити всі військові запити України, аби та змогла перемогти Росію, Байден сказав: "Цей хлопець скаже - так", вказуючи на Володимира Зеленського.


Раніше Байден так само пожартував під час відповіді президента України на питання про додаткову військову допомогу. Коли Зеленський говорив, що в разі чергової ескалації приїде до Білого дому й проситиме про ще більше ЗРК Patriot, Байден відповів: "Працюємо над цим".
Ключові теги: США
 

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