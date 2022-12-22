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Байден пожартував у відповідь на питання, чи дадуть США Україні ATACMS
08:15 22.12.2022 |
Президент США Джо Байден на пресконференції з Володимиром Зеленським жартома відповів на питання, чи не варто Вашингтону дати Києву всю зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
На питання журналістки, чи не варто США задовольнити всі військові запити України, аби та змогла перемогти Росію, Байден сказав: "Цей хлопець скаже - так", вказуючи на Володимира Зеленського.
Раніше Байден так само пожартував під час відповіді президента України на питання про додаткову військову допомогу. Коли Зеленський говорив, що в разі чергової ескалації приїде до Білого дому й проситиме про ще більше ЗРК Patriot, Байден відповів: "Працюємо над цим".
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