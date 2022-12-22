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АНАЛІТИКА

Неузгоджене постачання зброї Україні може розколоти НАТО і ЄС – Байден

 

Президент США Джо Байден на спільній пресконференції з українським візаві Володимиром Зеленським пояснив, чому виступає проти надання Україні всього американського озброєння, про яке просить Київ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ви питаєте: чому не дати Україні все, що можна дати? Дві причини. По-перше, є цілий Альянс, для якого вкрай важливо бути на боці України. Ідея, що ми дамо Україні озброєння, яке кардинально відрізняється від того, що вона вже отримує, може призвести до розколу НАТО і Європейського Союзу, та й решти світу", - сказав Байден.

"А по-друге, нагадаю, я витратив кількасот годин часу, особисто спілкуючись із європейськими союзниками, главами європейських держав і пояснюючи, чому в їхніх переважних інтересах - продовження підтримки України. Вони чудово це розуміють, але не збираються воювати з Росією, розпочинати Третю світову війну. І думаю, її можна уникнути, якщо гарантувати, що Україна досягне успіху на полі бою", - додав він.

Водночас Байден також висловив упевненість, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення і в 2023 році.
Ключові теги: США
 

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