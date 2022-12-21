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АНАЛІТИКА

Слідчі Пентагону перевіряють постачання Україні воєнної допомоги

 

Служба кримінальних розслідувань Міноборони США (DCIS) проводить перевірки постачання воєнної допомоги Києву, повідомляє в середу Defense news.

"Перший заступник директора служби Джеймс Айвс заявив, що DCIS звертає увагу на Україну через поспішне укладання Пентагоном багатьох контрактів і через те, що американська допомога може потрапити на "чорний" ринок", - зазначає портал.

"Реальна небезпека існує тому, що ми маємо справу з величезною масою речей, багато з яких можна використовувати для бойових дій. Ми працюємо дуже швидко з цієї проблеми", - сказав Айвс.

Він зазначив, що особливе занепокоєння управління генерального інспектора Пентагону, якому підпорядковується DCIS, викликають портативні системи на кшталт переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК).

У вересні Айвс очолив групу слідчих у поїздці до Польщі, де розташований хаб для постачання іноземних озброєнь та матеріалів уряду України. Також невеликі групи при офісі військового аташе США в Україні перевіряють маршрути перевезень іноземної допомоги країною.

При цьому Айвс запевнив, що США отримали уроки із випадків шахрайства, що відбулися під час присутності американських військ в Іраку та Афганістані.

Defense news зазначає, що адміністрація США посилює перевірки постачань озброєнь Україні перед тим, як республіканці, які у січні одержали на проміжних виборах більшість у Палаті представників, розпочнуть роботу і чинитимуть більший тиск на адміністрацію з цього питання.

Наприкінці листопада представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі стверджував, що адміністрація США постійно контролює, як американську воєнну та іншу допомогу використовує уряд України.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Міноборони США у різний спосіб намагається прискорити процедуру укладання контрактів на постачання озброєнь для заповнення американських арсеналів і для військ України. У грудні Пентагон оголосив про укладання контрактів на суму понад $9 млрд, зокрема на $2,7 млрд із сум, схвалених Конгресом США для закупівлі оборонної продукції для України, та на $3,4 млрд для поповнення власних арсеналів Пентагону замість озброєнь, відправлених до України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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