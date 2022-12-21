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Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді касок, бронежилетів і зимового одягу на $243 млн із 24 лютого - Міноборони
09:15 21.12.2022 |
Міністр оборони Дімітар Стоянов, перебуваючи з робочим візитом у Києві на запрошення свого колеги міністра оборони України Олексія Резнікова, повідомив, що з 24 лютого Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів ($243 млн).
"Хочу подякувати за можливість обговорити подальшу двосторонню співпрацю. Болгарія беззаперечно підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас чудові двосторонні відносини, що ґрунтуються на глибоких історичних та культурних зв'язках з українським народом", - наводить слова Стоянова пресслужба Міноборони Болгарії.
Він наголосив, що від початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів. Так, Міноборони Болгарії надало гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок та 2000 бронежилетів, 350 аптечок, 5000 комплектів зимового одягу та 5000 пар зимового взуття.
Зазначається, що Болгарія безкоштовно надасть озброєння, спорядження та боєприпаси, а також зробить свій внесок у навчальну місію EUMAM.
Планується участь до 50 болгарських військовослужбовців для навчання озброєнню та техніці на території країн-членів ЄС та/або у Болгарії.
"Також передбачається, що щороку на нашій території навчатимуться до 60 військових медиків Збройних сил України", - зазначили у Міноборони Болгарії.
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