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Велика Британія відправила Україні понад 900 генераторів та 15 000 комплектів для екстремальних холодів для ЗС України - міністр оборони
08:56 21.12.2022 |
Велика Британія відправила Україні понад 900 генераторів та близько 15 000 комплектів для екстремальних холодів для Збройних сил України, до Різдва доставлять ще 10 000 комплектів, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
"Велика Британія пожертвувала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним силам України близько 15 000 комплектів для екстремальних холодів, включно з одягом для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети. Ми очікуємо, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів для холодної погоди. У всьому світі було пожертвувано близько 1,23 мільйона предметів зимового екіпірування", - наводить слова Воллеса пресслужба уряду Великої Британії.
Воллес зазначив, що "ми маємо допомогти Україні відновитися, і конференція з відновлення, яку ми проведемо наступного року, прискорить цей процес".
Також міністр наголосив, що Велика Британія робить усе можливе для розвитку бойових навичок українських військовослужбовців.
"Готуючи 10 000 осіб у Великій Британії у 2022 році, я прагну до того, щоб наші Збройні сили разом із нашими союзниками принаймні подвоїли кількість навчених у 2023 році", - сказав Воллес.
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