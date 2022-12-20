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АНАЛІТИКА

США планує надати Україні обладнання для створення «розумних бомб» вже в рамках наступного пакету військової допомоги - ЗМІ

 

За інформацією CNN, кілька неназваних американських чиновників розповіли, що обладнання для "розумних бомб" Joint Direct Attack Munition (JDAM) включать до пакету військової допомоги Україні вже цього тижня.

При цьому джерела видання не розповіли скільки саме комплектів США планують передати Україні.

"Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але зазвичай вони скидаються з повітряних бомбардувальників або винищувачів. Українським ВПС доведеться знайти спосіб націлювати та запускати JDAM зі своїх застарілих радянських літаків", - наголошують у CNN.


Зазначимо, що JDAM - це комплект обладнання на основі технології GPS, який здатний перетворити прості бомби вільного падіння на коректовані (розумні) боєприпаси. Радіус їхньої дії становить приблизно 25 кілометрів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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