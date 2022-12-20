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Прикордонники отримали аеродромні пожежні автомобілі від Німеччини
12:09 20.12.2022 |
Українські прикордонники отримали від Німеччини два аеродромні пожежні автомобілі.
Про це повідомиляє Мілітарний із посиланням на ДПСУ.
Днями дві авіаційні ескадрильї Державної прикордонної служби України отримали аеродромні пожежні автомобілі Rosenbauer Panther для зміцнення відомчої пожежної охорони.
Цю гуманітарну допомогу українським авіаторам надала Федеральна агенція з технічної допомоги МВС Німеччини у рамках співпраці з українським прикордонним відомством.
У ДПСУ зазначили, що передача двох одиниць сучасної спецтехніки відбулася на українсько-польському кордоні в одному з пунктів пропуску.
«Rosenbauer Panther наразі є одним з найефективніших пожежних автомобілів у світі. Їхні технічні характеристики роблять їх найсучаснішим взірцем пожежної техніки сучасності, а дизайн відзначено багатьма нагородами», - зазначив представник німецької Федеральної агенції, який передавав авто.
Українські прикордонники подякували за надану спецтехніку.
«Щиро дякуємо нашим партнерам за допомогу! Разом - ми сила!», - наголосили в ДПСУ.
Аеродромний пожежний автомобіль Rosenbauer Panther з колісною формулою 6х6, за даними австрійського виробника, має двигун потужністю до 750 к.с., який забезпечує максимальну швидкість пересування до 120 км/год.
Двигун розташований позаду, а кабіна екіпажу - попереду, у ній є пост керування машиною та місця для особового складу. У середній частині автомобіля вмонтований модуль пожежогасіння із цистернами для засобів гасіння та потужною насосною установкою. Об'єм возимої вогнегасної речовини становить до 14 000 літрів. Продуктивність насоса - 9 000 л/хв.
Для підвищення надійності в аеродромних пожежних автомобілях є дублювання найважливіших систем.
Panther 6х6 здатен розігнатися від 0 до 80 км/год менш ніж за 31 секунду.
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