Фінансові новини
- |
- 20.12.22
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Конгресі США попередньо домовились про $45 млрд для України – більше, ніж просив Байден
10:35 20.12.2022 |
У Конгресі США попередньо домовилися про виділення понад $45 млрд на допомогу Україні для захисту від російського вторгнення, пише Bloomberg. Вони передбачені у законопроєкті про державні видатки, який Конгрес має ухвалити цього тижня.
Ця сума більша, ніж просив у листопаді Білий дім. Тоді йшлося про $37,7 млрд як фінансової, так і оборонної підтримки.
Законопроєкт мають ухвалити до 24 грудня, щоб запобігти шатдауну, тобто зупинці діяльності урядових органів США.
Він передбачає видатки на $1,7 трлн до 30 вересня, коли у США закінчується фінансовий рік, зокрема $858 млрд - на національну оборону.
Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, набагато перевищує $1,5 трлн, виділених попереднього року.
Очікується, що першим законопроєкт розгляне Сенат (орієнтовно у четвер), після чого його відправлять до Палати представників. Будь-який сенатор здатен затримати проєкт в обмін на поправки чи поступки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Венеційка» рекомендує змінити євроінтеграційний законопроєкт про КСУ в редакції, яку підтримують експерти
|Заступник голови фракції «Слуга народу» в Раді написала заяву про вихід з партії
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США планує надати Україні обладнання для створення «розумних бомб» вже в рамках наступного пакету військової допомоги - ЗМІ
|Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН
|Зеленський підписав закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
|Прикордонники отримали аеродромні пожежні автомобілі від Німеччини
|Єврокомісія змінить боргову політику для залучення грошей на допомогу Україні
|У Конгресі США попередньо домовились про $45 млрд для України – більше, ніж просив Байден
Бізнес
|Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам'ять про спротив
|У готелі Берліна лопнув величезний акваріум з 1 млн літрів води, двоє постраждалих
|Ілон Маск подав в суд на власника акаунта в Twitter, який стежив за його літаком
|Оцінка SpaceX виросла до $140 мільярдів, – Bloomberg
|Twitter перестав платити за оренду офісів
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі