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АНАЛІТИКА

У Конгресі США попередньо домовились про $45 млрд для України – більше, ніж просив Байден

 

У Конгресі США попередньо домовилися про виділення понад $45 млрд на допомогу Україні для захисту від російського вторгнення, пише Bloomberg. Вони передбачені у законопроєкті про державні видатки, який Конгрес має ухвалити цього тижня.

Ця сума більша, ніж просив у листопаді Білий дім. Тоді йшлося про $37,7 млрд як фінансової, так і оборонної підтримки.

Законопроєкт мають ухвалити до 24 грудня, щоб запобігти шатдауну, тобто зупинці діяльності урядових органів США.

Він передбачає видатки на $1,7 трлн до 30 вересня, коли у США закінчується фінансовий рік, зокрема $858 млрд - на національну оборону.

Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, набагато перевищує $1,5 трлн, виділених попереднього року.

Очікується, що першим законопроєкт розгляне Сенат (орієнтовно у четвер), після чого його відправлять до Палати представників. Будь-який сенатор здатен затримати проєкт в обмін на поправки чи поступки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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