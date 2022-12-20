У Конгресі США попередньо домовились про $45 млрд для України – більше, ніж просив Байден

У Конгресі США попередньо домовилися про виділення понад $45 млрд на допомогу Україні для захисту від російського вторгнення, пише Bloomberg. Вони передбачені у законопроєкті про державні видатки, який Конгрес має ухвалити цього тижня.

Ця сума більша, ніж просив у листопаді Білий дім. Тоді йшлося про $37,7 млрд як фінансової, так і оборонної підтримки.

Законопроєкт мають ухвалити до 24 грудня, щоб запобігти шатдауну, тобто зупинці діяльності урядових органів США.

Він передбачає видатки на $1,7 трлн до 30 вересня, коли у США закінчується фінансовий рік, зокрема $858 млрд - на національну оборону.

Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, набагато перевищує $1,5 трлн, виділених попереднього року.

Очікується, що першим законопроєкт розгляне Сенат (орієнтовно у четвер), після чого його відправлять до Палати представників. Будь-який сенатор здатен затримати проєкт в обмін на поправки чи поступки.