Фінляндія передасть Україні ще одну партію оборонної допомоги

Фінляндія готує новий пакет оборонної допомоги для України.

Про це заявив президент країни Саулі Нііністе, пише Мілітарний.

Він наголосив, що підтримка українських сил має продовжуватися доти, доки не настане мир на який заслуговує Україна.

«Сьогодні [ред. - 19 грудня] серед лідерів "Об'єднаних експедиційних сил" (JEF) ми обговорили нашу непохитну підтримку України, а також шляхи покращення безпеки у Північній Європі та регіоні Балтійського моря», - написав Нііністе в Твіттері.

Президент Фінляндії також відкинув ідею президента Франції надати Росії гарантії безпеки.

«Сусіди Росії - це ті, кому потрібні гарантії безпеки. Якщо РФ надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу», - сказав Саулі Нііністе відповідаючи на запитання журналістів.

До JEF входять такі країни: Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія.