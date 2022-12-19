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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз до Миколаєва мобільну котельню

23:18 19.12.2022 |

Політика

 

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") привіз до Миколаєва мобільну котельню, яка дозволить місту залишатися з теплом у разі бомбардувань та відключення основної котельні.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності" у понеділок, проєкт реалізовано коштом Фонду Петра Порошенка та компанії "Рошен".

Як пояснює міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, слова якого наводить пресслужба, цю котельню планується використовувати для підключення у разі зупинення основної котельні. "Поки ремонтуємо, відновлюємо - можемо використовувати цю котельню, зберегти мережі і не заморозити людей".

"Це унікальний проєкт. В Україні такого проєкту немає", - зазначив Порошенко. "І невипадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити цю потужну, з усією необхідною електронікою пересувну котельню. Для чого? "Шахеди" розраховані на те, що вони б'ють по прив'язці до GPS. А ця котельня мобільна, десятки тисяч людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму", - цитує Порошенка пресслужба.


Керівник обласного теплоенерго Микола Логвінов наголошує на важливості того, що котельня зроблена в Україні: "Якщо не дай Бог, пошкоджене - його відремонтують на базі підприємства. Не треба замовляти матеріали за кордоном". Мобільна котельня "буде резервом під 5-6 котелень...Нам би ще одну - і все було б добре".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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