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Ніяких «хвиль». Чи посилиться мобілізація в Україні після Нового року
В Україні знизилися показники кількості людей, яких призивають по мобілізації, проте жодного посилення призову після Нового року не планується.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача на брифінгу.
Він зазначив, що мобілізацію було оголошено указом президента ще 24 лютого. При цьому навіть з самого початку війни не було жодних хвиль мобілізації.
"Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано, потім темпи постійно знижувалися, зараз вони на набагато нижчому рівні ніж на початку", - сказав Горбач.
Горбач зазначив, що кількість людей, яких призивають по мобілізації, залежать від обстановки, яка складається на фронті.
За його словами, всі показники за кількістю особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, мобілізація здійснюється планово.
"Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля не можна. Всі фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і по заявках призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно врахована. Зараз ми працюємо відповідно за планом і ніяких хвиль не передбачається", - додав він.
Горбач підкреслив, що мобілізація в Україні проходить постійно та планово.
"Ми як до Нового року призиваємо, так будемо призивати і після Нового року. Можливо, будуть якісь корегування в планах, але наперед все прораховано", - сказав він.
Горбач додав, що мобілізація - це дуже складна система і просто так за результатами сьогоднішнього дня Україна не може призвати більше людей завтра.
"Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов'язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін - 1 місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим", - розповів він.
За словами військового, практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ та інших формувань.
"Звичайно, що у відсотковому співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності - стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники тощо. Потреба є у абсолютно всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше", - додав Горбач.
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