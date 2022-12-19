Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ніяких «хвиль». Чи посилиться мобілізація в Україні після Нового року

13:29 19.12.2022 |

Політика, Україна

 

В Україні знизилися показники кількості людей, яких призивають по мобілізації, проте жодного посилення призову після Нового року не планується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача на брифінгу.

Він зазначив, що мобілізацію було оголошено указом президента ще 24 лютого. При цьому навіть з самого початку війни не було жодних хвиль мобілізації.

"Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано, потім темпи постійно знижувалися, зараз вони на набагато нижчому рівні ніж на початку", - сказав Горбач.

Горбач зазначив, що кількість людей, яких призивають по мобілізації, залежать від обстановки, яка складається на фронті.

За його словами, всі показники за кількістю особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, мобілізація здійснюється планово.

"Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля не можна. Всі фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і по заявках призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно врахована. Зараз ми працюємо відповідно за планом і ніяких хвиль не передбачається", - додав він.

Горбач підкреслив, що мобілізація в Україні проходить постійно та планово.

"Ми як до Нового року призиваємо, так будемо призивати і після Нового року. Можливо, будуть якісь корегування в планах, але наперед все прораховано", - сказав він.

Горбач додав, що мобілізація - це дуже складна система і просто так за результатами сьогоднішнього дня Україна не може призвати більше людей завтра.

"Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов'язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін - 1 місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим", - розповів він.

За словами військового, практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ та інших формувань.

"Звичайно, що у відсотковому співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності - стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники тощо. Потреба є у абсолютно всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше", - додав Горбач.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7865
  0,0676
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4106  0,02 0,05 40,2169  0,11 0,28
EUR 41,1813  0,06 0,15 42,2931  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес