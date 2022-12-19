Майже половина українців підтримує ідею про перенесення святкування Різдва на 25 грудня, проти виступає 31% опитаних громадян

Майже половина українців (44%) підтримує ідею про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" 20-21 листопада.

У пресрелізі з результатами опитування, оприлюдненому в понеділок, зазначено, що кількість українців, які підтримують ідею про перенесення святкування Різдва на 25 грудня, за останній рік зросла майже вдвічі (з 26% у 2021 році до 44% у 2022). Водночас кількість тих, хто виступає проти такої ідеї, зменшилася з 58% у 2021 році до 31% у 2022 році.

Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% - важко відповісти.

Крім того, повідомляється, що за останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), і тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Проте більше ніж половина (55%) українців продовжуватиме святкувати Різдво 7 січня (2021 - 71%). Ще 8% узагалі не святкують Різдво (найбільше серед молоді, жителів південних областей та столиці).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед жителів заходу та Києва: більш ніж половина представників цих регіонів підтримує цю ідею. Серед жителів центру майже половина (44%) також не проти цієї ініціативи.

Крім того, спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед парафіян ПЦУ - таких майже половина (46%), причому третина з них проти такої ідеї. Серед жителів півдня та сходу відносна більшість не підтримує ідею перенесення дати святкування Різдва.

У віковому розрізі найбільша кількість суперечностей спостерігається у старшій та середній вікових групах, де відносна більшість (більше ніж 40%) підтримує ідею з перенесенням дати, водночас значна кількість (не менше ніж третина) - проти. Серед молоді третина - за перенесення, третина - проти, і ще стільки наголосили, що їм це байдуже.

Зазначене опитування "Святкування Різдва в Україні" проводила Соціологічна група "Рейтинг" у рамках Дев'ятнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни 20-21 листопада 2022 року.

У рамках дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було мобільного зв'язку. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Опитування проводили на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

