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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив єдині стандарти для роботи «Пунктів незламності»

09:38 19.12.2022 |

Політика

 

Кабінет міністрів під час засідання 17 грудня затвердив порядок організації та роботи "Пунктів незламності".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Пункти незламності" по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами...Пункти функціонуватимуть цілодобово. Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо.

Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури", - зазначив він.

За словами очільника уряду, в країні функціонує понад 5 тисяч "Пунктів незламності". Наразі влада працює, щоб їхня кількість збільшилась утричі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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