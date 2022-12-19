Українські сапери навчатимуться у Камбоджі: там найдосвідченіші інструктори

Камбоджа прийме українських саперів у своїй столиці - місті Пномпень і навчатиме детонації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Камбоджі.

В інформації МЗС країни зазначено, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен на саміті ЄС-АСЕАН заявив, що країна проводитиме навчання для українських саперів у два етапи. Перший - проходитиме у січні 2023 року в Пномпені, другий - у квітні того ж року на польській території. Як вже повідомляло зовнішньополітичне відомство, цьому також сприятиме Японія.

"Камбоджа вважається однією з найзамінованіших у світі країн, а місцеві сапери допомагають колегам у різних куточках планети", - підкреслюється у заяві МЗС.

Крім того, прем'єр-міністр Камбоджі також відзначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України та усі стандарти ООН. Тому важливо, констатував він, не підвищувати рівень ескалації на війні, а насамперед уникати насильства.

