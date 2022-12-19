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АНАЛІТИКА

Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 мільярд євро, - Міноборони

 

Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула 987 мільйонів євро.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає РБК-Україна з посиланням на NL Times.

Під час виступу в нижній палаті представників Нідерландів (Tweede Kamer) чиновниця уточнила, що зазначена сума включає 697 мільйонів євро на обладнання, пакет військової допомоги у розмірі 120 мільйонів євро і внесок у розмірі 100 мільйонів євро, який буде внесений до Міжнародного фонду для України.

Крім того, Нідерланди також вносять 25 мільйонів євро до фонду НАТО для військової підтримки України, яка постраждала через повномасштабну військову агресію РФ. Цей фонд призначений для виплат на паливо, одяг та медикаменти.

За словами Оллонгрен, велика сума показує "наскільки важливо допомогти Україні, щоб вона не програла війну з Росією". Також глава Міноборони зазначила, що кінця цієї війни ще не видно, і РФ продовжує завдавати ударів з повітря по українській інфраструктурі та енергопостачанню, хоча зараз - зима.

"Але Україна може протриматись за рахунок допомоги", - заявила міністерка оборони.

Надана підтримка впливає на боєздатність голландських військових, але, за словами Оллонгрен, вона все ж таки прийнятна, і те, що Нідерланди поставляють в Україну - "тут же поповнюється". Міністерка очікує, що промисловість зможе виробляти більше, і необхідно "повернути виробничі лінії до робочого стану".

Раніше у грудні повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні фінанси на відновлення енергетики на суму 20 мільйонів доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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