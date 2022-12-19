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Естонія відправляє для українських військових пересувну сауну і пральню
08:45 19.12.2022 |
Естонія відправляє для українських військових пересувну сауну і пральню.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
У суботу в Тарту перевірили технічний стан перед тим, як відправити їх в Україну. Загалом комплекс налічує три машини, де можна вимитися та відпочити, випрати й висушити одяг.
Протягом тижня він зможе обслуговувати близько 400 осіб. Машини можна перекидати у різні місця вздовж лінії фронту.
Комплекс приїде в Україну орієнтовно за кілька днів. Як повідомляють, він має вирушити до батальйону "Карпатська Січ".
На початку грудня повідомляли, що Естонія за підтримки Норвегії і Нідерландів подарує Україні третій польовий госпіталь. Також Україна вже отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія.
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