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Порошенко відправив на ремонт броньовик Shield, який врятував життя восьми десантників
08:40 19.12.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на Донбас забрав з передової для відновлення пошкоджену російським "Градом" бронемашину MLS Shield. У листопаді цей Shield потрапив під обстріл окупантів.
Про це Порошенко повідомив у Facebook.
"Уявіть собі, якою була сила вибуху ворожого снаряду "Град". І якою міцною є бронекапсула Shieldа, якщо весь екіпаж українських десантників після цього залишився живий. Я дивлюся на практично знищений бронеатомобіль і дякую Богу, що вони живі", - сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.
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