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АНАЛІТИКА

Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки

11:24 19.12.2022 |

Політика

 

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дронів. Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом'янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Київську область дрони. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

Унаслідок ворожих обстрілів у двох районах столиці, Шевченківському та Солом'янському, на відкриту територію впали уламки. Рятувальники обстежили територію та загасили уламки, що тліли, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Також о 5:02 надійшло повідомлення, що внаслідок обстрілу є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 7:27 на площі 150 кв. м та о 7:40 - ліквідовано", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки

 

Загалом під час викликів з ліквідації наслідків обстрілів було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 58 осіб особового складу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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