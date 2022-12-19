Австрія вперше офіційно назвала Голодомор злочином, дипломати хочуть визнання геноцидом

Парламент Австрії схвалив резолюцію, у якій визнає Голодомор злочином сталінського режиму; українські дипломати сподіваються, що це створить передумови для подальшого визнання його геноцидом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Національна рада минулого тижня одностайно схвалила резолюцію, у якій Голодомор засуджують як "жахливий злочин", зазначаючи, що це убивство через голод, спровокований сталінським режимом. Також у резолюції наголошують, що голод не має використовуватися як зброя проти цивільного населення чи інструмент тиску на інші держави.

Депутати під час дебатів наголошували на тому, що розуміння історії допомагає бачити паралелі із сучасністю і є запобіжником від того, щоб трагедії не повторювалися; згадували визнання Голодомору геноцидом у Європарламенті.

Роберт Лаймер від SPÖ (Соціал-демократична партія) назвав Голодомор однією з найбільших гуманітарних катастроф ХХ сторіччя. Гельмут Брандштеттер від NEOS ("Нова Австрія і Ліберальний форум"), який нещодавно їздив в Україну разом з колегами від "Зелених" та "Австрійської народної партії", наголосив, що зараз "диктатор Путін намагається завершити те, що почав диктатор Сталін".

Ева Ернст-Дідзік від "Зелених" назвала Путіна "новим Сталіним" та сказала, що з історичної і політичної точки зору Голодомор був геноцидом.

Мартін Енгельберг від ÖVP сказав, що з сучасної перспективи Голодомор варто класифікувати як геноцид; Ніколаус Шерак від NEOS також сказав, що підтримує ідею називати Голодомор "тим, чим він був, тобто геноцидом".

Посол України в Австрії Василь Химинець привітав рішення, зазначивши, що резолюція створює основу для того, аби у майбутньому Відень офіційно визнав Голодомор геноцидом.

"Факт засудження Голодомору як "жахливого злочину", усвідомлення того, що проти українського народу у ті часи здійснювався злочин, зв'язок минулого з сьогоденням у плані недопустимості використання голоду як зброї - це промовисті факти. Це створює платформу для подальшої роботи, щоб Голодомор в Австрії був визнаний геноцидом. Над цим будемо працювати", - сказав він у коментарі "ЄвроПравді".

Нагадаємо, протягом листопада й початку грудня парламенти низки європейських країн ухвалили резолюції щодо Голодомору, визнаючи його геноцидом або злочином проти українського народу. Серед останніх, 15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом.