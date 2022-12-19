Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава мін'юсту ФРН не виключає розслідування МКС щодо Путіна

 

Прицільні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі можуть призвести до розслідування щодо дій президента росії путіна. Про це міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) заявив виданням медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland, які опублікували його позицію в суботу, 17 грудня.

Путін може стати об'єктом розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі злочинів проти людяності, пояснив Бушман. "І це - не гіпотетична справа", - наголосив очільник міністерства юстиції ФРН.

Міністр Бушман: На відповідальність Путіна вказують його публічні виступи

Якщо люди внаслідок прицільного знищення цивільної інфраструктури залишаються без опалення та електрики за низької температури, це можна розцінювати як злочин проти людяності, зазначив Бушман.

За його словами, ознакою прямої відповідальності путіна можуть слугувати виступи президента росії на телебаченні, в яких очільник кремля заявив, що подібні удари є навмисною тактикою.

Водночас генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини не може почати розслідування щодо президента росії, додав міністр юстиції ФРН. Путін є главою держави і тому має імунітет, пояснив Бушман. 
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8377
  0,0164
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4106  0,02 0,05 40,2169  0,11 0,28
EUR 41,1813  0,06 0,15 42,2931  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес