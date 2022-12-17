Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Палатний: «Українська команда» відправляє бійцям 22 тисячі індивідуальних наборів для обігріву

22:26 16.12.2022 |

Політика

 

Волонтерський штаб "Українська команда" передасть бійцям на передовій понад 22 тисячі індивідуальних наборів для обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.

"В межах нашого проекту "Тепло на фронт" продовжуємо відправляти на передову індивідуальні набори для обігріву військових. Завдяки вам ми зібрали 4 мільйони гривень. Це дозволить забезпечити теплом понад 22 тисяч наших захисників. Зокрема, на гарячому Бахмутському напрямку. Дякую кожному, хто долучився до збору. Кожна ваша гривня - це ще більше тепла для наших героїв", - заявив Артур Палатний.

Він також повідомив, що перші 5 тисяч наборів для обігріву вже відправлено на фронт.


"Сьогодні ворог наніс черговий ракетний удар по країні. Він сподівався, що ми злякаємося і здамося. Але це лише посилює наш гнів і палке бажання вигнати цю погань з нашої землі", - додав Палатний.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8377
  0,0164
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3921  0,00 0,00 40,1031  0,06 0,15
EUR 41,2424  0,01 0,02 42,3166  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес