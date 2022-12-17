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Палатний: «Українська команда» відправляє бійцям 22 тисячі індивідуальних наборів для обігріву
22:26 16.12.2022 |
Волонтерський штаб "Українська команда" передасть бійцям на передовій понад 22 тисячі індивідуальних наборів для обігріву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.
"В межах нашого проекту "Тепло на фронт" продовжуємо відправляти на передову індивідуальні набори для обігріву військових. Завдяки вам ми зібрали 4 мільйони гривень. Це дозволить забезпечити теплом понад 22 тисяч наших захисників. Зокрема, на гарячому Бахмутському напрямку. Дякую кожному, хто долучився до збору. Кожна ваша гривня - це ще більше тепла для наших героїв", - заявив Артур Палатний.
Він також повідомив, що перші 5 тисяч наборів для обігріву вже відправлено на фронт.
"Сьогодні ворог наніс черговий ракетний удар по країні. Він сподівався, що ми злякаємося і здамося. Але це лише посилює наш гнів і палке бажання вигнати цю погань з нашої землі", - додав Палатний.
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