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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

22:19 16.12.2022 |

Політика

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

 

Пʼятий президент Петро Порошенко на східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціальне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

 

"До нас звернулися із проханням, щоб ми забезпечили бригаду автомобільною технікою. Тож ми передаємо три DAFи і два причепи зі спеціальним обладнанням, яке підвищить ефективність дії бригади. Я з приємністю вручаю ключі", - заявив Порошенко.

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

 

Військові бригади подякували за надану допомогу, відзначивши, що вантажівки дуже необхідні для ефективного виконання завдань.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти - в Україну.

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

 

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту.

У серпні Фонд Порошенка та волонтери домовились з виробниками про програму із постачання в українську армію комплексів БПЛА оперативного рівня "Очі Арти" на базі безпілотників Poseidon.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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