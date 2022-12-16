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АНАЛІТИКА

Парламент Болгарії остаточно схвалив угоду про постачання зброї Україні

 

Парламент Болгарії 16 грудня проголосував за затвердження у другому та остаточному читанні угоди між Болгарією та Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів.

Про це повідомляє The Sofia Globe, пише "Європейська правда".

Рішення схвалили 166 голосами, 48 депутатів виступили проти. Зокрема, проти голосувала Болгарська соціалістична партія (БСП) та проросійська партія "Відродження". Соціалісти закликали президента Румена Радєва накласти вето.

Минулого тижня депутати проголосували за затвердження списку озброєнь, які мають надати Україні. Список був засекречений.

Рішення затверджує пропозицію, внесену урядом Болгарії в листопаді, про надання Україні військової допомоги. 

Глава міністерства оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі поставити важке озброєння Україні, а лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Стоянов сказав, що список засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Він зазначив, що жодна країна не розкриває повну інформацію про зброю, яку вона відправляє до України.
Ключові теги: Болгарія
 

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