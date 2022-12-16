Наступного року понад 19 тисяч військових ЗСУ пройде навчання у Британії 

Починаючи з січня, ще 19 200 українських військових буде навчено на території Великої Британії.

Як пише Мілітарний, про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко

Навчання проходитимуть солдати та офіцери Сил оборони України.

«За 8 років війни вони навчили близько 25 тисяч наших офіцерів, перебуваючи в Україні. Наразі цю роботу перенесено до Великої Британії. Наразі ми закінчуємо приблизно до Нового року підготовку близько 10 тисяч військовослужбовців.

Починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів буде навчено на території Великої Британії», - розповів Пристайко.

За словами посла, Британія проводить навчання не сама, вона залучила ще десять націй. Вона виступає координатором допомоги з програми тренування українців.

«Більшість із них це піхота, серед них обираються лідери з яких виростатиме сержантський корпус. Також з них підростатимуть наступні молоді командири», - сказав Пристайко.