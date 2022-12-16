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Передача Україні ППО Patriot: Пентагон відповів на погрози Росії
09:09 16.12.2022 |
Заяви Росії щодо неприпустимості надання Україні комплексів Patriot не вплинуть на рішення США щодо військової допомоги Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера під час брифінгу.
Він назвав іронічним те, що Москва виступає із погрозами щодо постачання ППО Україні.
"Я вважаю іронічним і дуже промовистим те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне та неспровоковане вторгнення, що саме вони вирішили використати такі слова, як "провокація", щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів та захисту мирних жителів", - заявив він.
Нагадаємо, раніше телеканал СNN повідомляв про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.
Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.
Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство в США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "приведе до непередбачуваних наслідків".Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною метою".
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